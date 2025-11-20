Hoy cierra la convocatoria para elegir al titular de la Auditoría Superior del Estado

Jueves 20 de noviembre de 2025

Este jueves 20 de noviembre, en punto de las 11:59 de la noche, cierra la convocatoria para renovar la titularidad de la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Chihuahua para el periodo 2025-2032.

A pocas horas del cierre, el micrositio habilitado para la consulta de registros aún no muestra perfiles cargados. Sin embargo, se confirmó la inscripción de dos aspirantes: Héctor Acosta Félix, actual auditor que busca la reelección, y Luis Eduardo Nesbitt Almeida.

A inicios de semana, el diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), anticipó que el último día podría presentarse un registro masivo, como suele ocurrir en procesos de este tipo.

¿Quiénes son los aspirantes registrados?

Héctor Acosta Félix

Licenciado en Derecho por la UACH y con Especialidad en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana.

Ha sido comisionado nacional de Hidrocarburos, asesor externo de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito y titular del Órgano Interno de Control del IMSS, antes de asumir como auditor superior.

Luis Eduardo Nesbitt Almeida

Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey campus Chihuahua. Cuenta con un Diplomado en Correduría Pública y múltiples especializaciones en auditoría, entre ellas una en el Colegio de Contadores Públicos de Chihuahua.

Ha sido director de Adquisiciones en la Secretaría de Hacienda Estatal, asesor jurídico del Instituto de Cultura Municipal y contralor en la entonces SAGARPA.

El proceso de elección

La convocatoria se abrió el 5 de noviembre, tras su publicación en el Periódico Oficial del Estado, y permanecerá disponible hasta esta noche a las 23:59 horas.

El nuevo titular de la ASE será seleccionado por un Panel de Especialistas integrado por nueve miembros:

C.P. María del Carmen Beltrán Hernández

Lic. Fernando Espinoza Leyva

Lic. César Eduardo Gutiérrez Aguirre

Lic. Nayiki Elena Olivas Arredondo

Dra. Yazmín Alejandra Rivera Castillo

C.P. Tania Rodríguez Ortiz

Lic. Jorge Alejandro Sánchez Rodríguez

C.P. Óscar Armando Corral Pérez

Dr. Osvaldo Martínez Jiménez

El Panel validará los requisitos de los aspirantes y publicará la lista correspondiente. La evaluación contempla 100 puntos:

40 puntos para la revisión curricular

60 puntos para las entrevistas públicas, que se realizarán el 24 y 25 de noviembre, con posibilidad de extenderse

Los criterios incluyen formación académica, experiencia profesional, habilidades directivas, conocimiento en auditoría y capacidad para la prevención de la corrupción.

Una vez concluida la evaluación, el Panel integrará una terna con los perfiles mejor calificados, que será enviada al Pleno del Congreso del Estado, el cual deberá votar y designar al nuevo auditor superior a más tardar el 30 de noviembre.