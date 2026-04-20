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Lunes 20 de abril de 2026

Hoy último día para votar por Chihuahua en “Lo Mejor de México 2026”

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo y el Fideicomiso de Promoción Turística ¡Ah Chihuahua! invita a la ciudadanía a participar en el último día de votaciones de los premios “Lo Mejor de México 2026”.

El certamen, en el que el estado tiene seis nominaciones y es organizado por la revista México Desconocido, reconoce los mejores destinos y experiencias turísticas del país, particularmente la riqueza natural, cultural, gastronómica y tradiciones de cada región.

La votación es abierta al público a través del sitio web: https://lomejormexico.com, y permanecerá disponible únicamente hasta las 23:59 horas de hoy.

Una vez concluido el periodo de votación, los resultados se darán a conocer el 29 de abril en el marco del Tianguis Turístico de México, que en su edición 50 se celebrará en el puerto de Acapulco, Guerrero.

Las experiencias y categorías en las que compite la entidad en esta edición son:
* Mejor evento deportivo para disfrutar en un escenario sorprendente: Ultra Maratón Chihuahua by UTMB
* Mejor experiencia que combina naturaleza y espiritualidad: Semana Santa Rarámuri
* Mejor Pueblo Mágico para vivir una experiencia de aventura en la naturaleza: Guachochi
* Mejor destino que es una joya oculta: Valle de los Monjes, en el Pueblo Mágico de Creel
* Mejor ruta turística: Ruta Arqueológica de Paquimé, en el Pueblo Mágico de Casas Grandes
 Mejor experiencia para vivir al menos una vez en la vida: Cruzar las Barrancas del Cobre a bordo del tren Chepe

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