Huachicol provoca pérdidas por más de 9 mil millones de pesos a Pemex en tres meses

Martes 4 de agosto de 2026

El robo de combustibles, conocido como huachicol, continúa representando uno de los principales desafíos para Petróleos Mexicanos (Pemex), al generar pérdidas estimadas en 9 mil 180 millones de pesos durante el segundo trimestre de 2026, equivalente a un promedio de 101 millones de pesos diarios.

De acuerdo con especialistas del sector energético, el impacto económico registrado entre abril y junio de este año representa un incremento del 20 por ciento respecto al mismo periodo de 2025 y constituye una de las afectaciones más severas para la empresa productiva del Estado desde 2018.

Víctor Hugo Juárez Cuevas, director general de Edge Innovation, explicó que cada litro de combustible sustraído ilegalmente representa un producto que Pemex deja de comercializar de manera formal, alimentando además un mercado paralelo donde el combustible suele venderse a precios inferiores a los establecidos en las terminales de almacenamiento y reparto.

A esta problemática se suma el denominado huachicol fiscal, una práctica que consiste en introducir combustibles al país mediante esquemas de contrabando o utilizando fracciones arancelarias distintas para reducir el pago de impuestos, afectando tanto la recaudación federal como la competencia en el mercado energético.

Por su parte, el consultor energético Marcial Díaz Ibarra señaló que este delito ha evolucionado en los últimos años hacia mecanismos más complejos que incluyen contrabando técnico, evasión fiscal y manipulación de cadenas logísticas, lo que dificulta su detección y combate.

El especialista advirtió que, pese a los operativos, decomisos, cateos y detenciones realizados por las autoridades federales, la extracción y comercialización ilegal de hidrocarburos continúa generando un fuerte impacto en las finanzas públicas y en la estabilidad financiera de Pemex.

El fenómeno del huachicol se mantiene como una de las principales amenazas para el sector energético nacional, debido a las pérdidas millonarias que ocasiona y a su vinculación con redes de delincuencia organizada que operan en diversas regiones del país.