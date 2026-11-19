Jueves 19 de noviembre de 2026

Hugo González, presidente del Consejo Estatal de Morena en Chihuahua, negó que exista una ruptura interna en el partido y aseguró que tanto la dirigencia como el consejo continúan desempeñando sus funciones.

El dirigente afirmó que la ausencia de quien ocupa la presidencia del partido no significa que exista un vacío de autoridad ni una falta de conducción política.

González explicó que, durante una reciente reunión, únicamente fueron convocados consejeros de la capital y no la totalidad de los integrantes del Consejo Estatal.

Señaló que el encuentro tuvo como propósito confirmar la presencia y continuidad de la dirigencia partidista en Chihuahua.

Asimismo, sostuvo que permanecerá atento a las actividades del consejo, mientras que el comité continuará con las responsabilidades administrativas y políticas que le corresponden.

El dirigente reiteró que no existe un quiebre en la estructura del partido y aseguró que sus órganos internos mantienen sus actividades.