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Martes 21 de abril de 2026

Hugo González evita pronunciarse sobre liderazgo de Morena en Chihuahua rumbo a 2027

El presidente del Consejo Estatal de Morena en Chihuahua, Hugo González, evitó emitir un posicionamiento sobre si Brighite Granados de la Rosa es el perfil idóneo para encabezar el partido en el estado de cara al proceso electoral 2026–2027.

Lo anterior surge tras señalamientos sobre presuntas preferencias de Granados hacia el proyecto de la senadora Andrea Chávez, luego de su participación en el evento realizado el pasado 21 de marzo en Ciudad Juárez, así como por declaraciones que algunos sectores de la militancia consideran parciales.

González destacó que Granados de la Rosa fue electa por un Consejo integrado por 90 consejerías y expresó confianza en que se respetará el pacto de imparcialidad, con el fin de que integrantes del Comité Directivo Estatal se mantengan al margen de actos de promoción política.

Asimismo, aclaró que, por acuerdo nacional, las dirigencias estatales de Morena permanecerán en funciones hasta 2027, por lo que llamó a enfocar esfuerzos en el fortalecimiento interno del partido.

Finalmente, señaló que la designación de coordinaciones territoriales se realizará conforme a los lineamientos del Consejo Nacional, por lo que consideró que las valoraciones personales resultan irrelevantes en este proceso.

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