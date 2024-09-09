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Lunes 14 de septiembre de 2026

Hugo González pide investigar a hermano de Andrea Chávez por caso Liconsa

El presidente del Consejo Estatal de Morena, Hugo González Muñiz, aseguró que las presuntas irregularidades detectadas en la delegación de Liconsa en Chihuahua, encabezada por Gregorio Chávez, hermano de la senadora Andrea Chávez, deben investigarse sin importar de quién se trate.

González señaló que corresponde a las instancias competentes revisar primero el origen y sustento de la información, particularmente las observaciones atribuidas a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para determinar si existen elementos que acrediten alguna irregularidad.

“En Morena no vamos a solapar a nadie, sea quien sea”, expresó.

No obstante, el dirigente morenista pidió no adelantar conclusiones ni responsabilizar a personas sin que exista certeza sobre la veracidad de los señalamientos y la solidez técnica de las observaciones.

Añadió que, en caso de confirmarse irregularidades, deberá realizarse una investigación formal para deslindar responsabilidades.

“Si fuera cierto, tendría que llevarse a cabo una investigación para poder deslindar responsabilidades en su caso”, concluyó González Muñiz.

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