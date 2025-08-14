Hummer EV 2025: El renacer eléctrico de una leyenda en Chihuahua

Jueves 14 de agosto de 2025

En el corazón de Chihuahua, donde la fuerza, la resistencia y la innovación son parte de nuestra esencia, llega un vehículo que cambia las reglas del juego: la nueva GMC Hummer EV 2025, un ícono todoterreno que ahora combina su inigualable poder con tecnología 100% eléctrica de última generación.

Por primera vez, la leyenda se reinventa para ofrecer potencia extrema sin emisiones, uniendo el lujo, la capacidad todoterreno y el compromiso con un futuro más sustentable.

ENTREGA INMEDIATA

Dos versiones para dominar cualquier terreno

🔹 Hummer EV SUV

Hasta 830 hp y 11,500 lb-pie de torque.

De 0 a 100 km/h en tan solo 3.5 segundos.

Versatilidad y confort premium para viajes y aventuras sin límites.

🔹 Hummer EV Pickup

El espacio y la robustez que exigen los proyectos más ambiciosos.

Capacidades todoterreno que superan cualquier reto, con un diseño imponente.

Tecnología y desempeño sin precedentes

CrabWalk®: desplazamiento diagonal único para sortear obstáculos.

Extract Mode®: eleva la suspensión hasta 15 cm para superar terrenos extremos.

Infinity Roof con paneles desmontables para una experiencia abierta al cielo.

Autonomía de hasta 505 km para viajes largos sin preocupaciones.

Carga rápida DC: hasta 160 km recuperados en solo 12 minutos.

La Hummer EV 2025 se comercializa en México únicamente a través de concesionarios GMC autorizados. En Chihuahua, forma parte de la oferta especial de un concesionario aliado del Grupo CR3, lo que garantiza:

¿Quién conduce una Hummer EV?

Este no es un vehículo común. Está pensado para empresarios, líderes y visionarios que buscan más que transporte: quieren un símbolo de innovación, estatus y compromiso con el futuro.

Invitación exclusiva

Si resides en Chihuahua y quieres experimentar esta obra maestra de la ingeniería, agenda tu test drive privado y vive en primera persona lo que significa manejar una leyenda eléctrica.

Contáctanos hoy para conocer precios, disponibilidad y planes especiales. Tu próxima aventura eléctrica comienza aquí.

Héctor Javier Villalobos Lozano | Asesor Certificado Volkswagen & VWFS

Volker Volkswagen Chihuahua | 📞 [WhatsApp](https://wa.me/5216144273365)

✉️ hector.villalobos@vw-volker.com.mx | 🌐 [LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/hectorvillalobs/) | 📇 [Tarjeta Digital](https://www.tago.cool/vw-hector-villalobos/)