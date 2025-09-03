Huracán "Lorena" impactará al noroeste de México; prevén fuertes lluvias en Chihuahua

Miércoles 3 de septiembre de 2025

El ciclón tropical "Lorena" se intensificó a huracán categoría 1 en las últimas horas, y continúa su desplazamiento hacia el noroeste de México, donde se espera que genere lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en varias entidades de la región.

De acuerdo con el más reciente informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno ya está provocando lluvias puntuales intensas en los estados de Baja California Sur (centro y sur), Sonora (centro y sureste) y Sinaloa. Las autoridades han emitido alertas en dichas zonas, exhortando a la población a extremar precauciones ante los posibles riesgos asociados.

Trayectoria del huracán

Según la última gráfica de trayectoria, se prevé que "Lorena" se intensifique a huracán categoría 2 para la medianoche del jueves. Su dirección cambiará ligeramente al norte, con pronóstico de que toque tierra como tormenta tropical en el norte de Baja California Sur durante la tarde del viernes 5 de septiembre. Posteriormente, el sistema cruzará el Mar de Cortés y llegaría a Sonora como remanente post-tropical para la noche del sábado 6 de septiembre.

¿Qué se espera para Chihuahua?

Aunque el centro del huracán no pasará directamente por el estado, sus bandas nubosas sí afectarán de manera considerable a Chihuahua, particularmente en la zona occidental, incluyendo la Sierra Tarahumara.

El pronóstico extendido del SMN indica que, a partir de este miércoles 3 de septiembre, la interacción entre la circulación del huracán "Lorena", el monzón mexicano y una vaguada en altura, dará origen a lluvias muy fuertes a puntuales intensas acompañadas de descargas eléctricas en el noroeste y occidente del país.

En el caso específico de Chihuahua, se esperan:

Miércoles: Lluvias muy fuertes a intensas (75 a 150 mm) en el suroeste del estado.

Jueves: Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm).

Viernes y sábado: Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm).

Alerta por posibles riesgos

Las lluvias previstas podrían generar crecidas de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil y autoridades locales.

El SMN continuará monitoreando la evolución de “Lorena” y actualizará sus reportes conforme avance el sistema. Se exhorta a la ciudadanía a mantenerse alerta y tomar precauciones ante las posibles afectaciones.