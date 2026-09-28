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Lunes 28 de septiembre de 2026

Huracán “Polo” enfila hacia Baja California Sur; prevén impacto esta tarde

Baja California Sur.- El huracán “Polo”, categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, avanza hacia la costa central de Baja California Sur, donde se prevé que impacte durante la tarde de este lunes.

De acuerdo con el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el ciclón cruzaría la península y posteriormente se aproximaría al noroeste de México continental, con posible acercamiento a Sonora durante la madrugada del martes.

Ante la trayectoria del fenómeno, autoridades de los tres niveles de Gobierno desplegaron un operativo preventivo con más de 6 mil 900 elementos de seguridad en los municipios de Comondú, Mulegé, La Paz, Los Cabos y Loreto.

Como parte de las acciones de prevención, la Secretaría de Marina y el Ejército movilizaron ambulancias, retroexcavadoras, pipas de agua, cocinas móviles, plantas potabilizadoras, generadores eléctricos, además de 15 buques y tres helicópteros.

Las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre la evolución de “Polo” y han pedido a la población permanecer atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

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