Huracán Rachel deja al menos ocho muertos en Baja California

Jueves 15 de octubre de 2026

El paso del huracán Rachel por Baja California dejó hasta el momento ocho personas muertas, entre ellas cuatro menores de edad, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas.

El general Daniel Gallegos Acevedo, comandante de la Segunda Zona Militar, informó que las víctimas fueron localizadas en Ensenada, uno de los municipios más golpeados por el fenómeno meteorológico durante el fin de semana.

Entre las personas fallecidas se encuentran un joven de 17 años y menores de cuatro, 13 y 14 años, además de tres mujeres de 30, 30 y 35 años, así como un hombre de 51 años.

Las autoridades informaron también sobre la localización con vida de un menor y mantienen operativos para encontrar a dos personas que permanecen desaparecidas.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila advirtió que la emergencia continúa activa ante la posibilidad de nuevos fenómenos meteorológicos en el Pacífico que podrían representar un riesgo para Baja California.

Las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de otros sistemas tropicales y pidieron a la población atender las indicaciones de Protección Civil, especialmente en las comunidades que presentan daños o riesgo de inundaciones y deslaves.

El balance de víctimas permanece sujeto a actualización conforme avancen las labores de búsqueda y evaluación de daños.