Huracán “Trudy” alcanza categoría 3 frente a costas del Pacífico mexicano

Viernes 16 de octubre de 2026

Ciudad de México.- El huracán “Trudy” se intensificó a categoría 3, mientras continúa su desplazamiento por aguas del Pacífico mexicano, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El fenómeno se localiza aproximadamente a 385 kilómetros de Acapulco, Guerrero, y 380 kilómetros de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con vientos sostenidos de 195 km/h y rachas de hasta 240 km/h.

“Trudy” mantiene un desplazamiento hacia el noroeste a 9 km/h y su circulación favorecerá lluvias de muy fuertes a intensas en diferentes regiones del sur del país.

Las autoridades mantienen zona de vigilancia por efectos de viento de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Cabo Corrientes, Jalisco, así como zona de prevención por tormenta tropical desde Zihuatanejo, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima.

Para las próximas 24 horas se pronostican lluvias puntuales intensas en Guerrero y Oaxaca, así como muy fuertes en Michoacán.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones ante lluvias, fuertes vientos y oleaje elevado.