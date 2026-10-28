Huye y abandona casi 400 gramos de marihuana en la colonia Pascual Orozco

Miércoles 28 de octubre de 2026

Cuauhtémoc.- Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal aseguraron aproximadamente 388 gramos de una hierba con características similares a la marihuana, luego de que un hombre la abandonara y huyera durante un recorrido de vigilancia en la colonia Pascual Orozco.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 18:05 horas del 27 de octubre, en el cruce de las calles Parque Chapultepec y Mártires de Acayucan.

De acuerdo con el reporte policial, los agentes observaron a un hombre que circulaba en una bicicleta cromada y que, al percatarse de la presencia de los oficiales, arrojó un bulto hacia un terreno baldío, abandonó la bicicleta y escapó a pie.

Los policías revisaron el lugar y localizaron una bolsa de plástico transparente con aproximadamente 388 gramos de aparente marihuana, además de asegurar la bicicleta utilizada por el individuo.

Otros agentes siguieron al hombre por calles cercanas, pero finalmente lo perdieron de vista y suspendieron su búsqueda.

La sustancia y la bicicleta fueron aseguradas y se elaboraron las actas correspondientes para poner los objetos a disposición de la autoridad competente.