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Jueves 23 de abril de 2026

ICE detiene nuevamente a esposa de César Duarte en El Paso

Bertha Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua César Duarte, fue detenida por segunda ocasión por el ICE y permanece bajo custodia en El Paso.

De acuerdo con información oficial, Gómez Fong se encuentra recluida en el centro de procesamiento migratorio cercano al aeropuerto internacional de la ciudad, donde ya había estado detenida previamente desde el 25 de marzo, permaneciendo ahí por más de dos semanas antes de ser liberada.

Sin embargo, este 23 de abril volvió a ser asegurada por la autoridad migratoria estadounidense, que confirmó que su estatus actual es “bajo custodia del ICE”, en espera de que su caso sea revisado por un juez de la Corte de Inmigración.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre los motivos de su reaprehensión. En Estados Unidos, los procesos migratorios pueden variar, permitiendo en algunos casos la libertad bajo fianza, el uso de dispositivos electrónicos o la detención prolongada.

En México, Gómez Fong es señalada en investigaciones relacionadas con presuntos desvíos de recursos durante la administración estatal encabezada por su esposo, quien actualmente enfrenta un proceso federal en el país.

Por ahora, no existe información que vincule su detención en Estados Unidos con alguna solicitud formal del Gobierno de México para su extradición o comparecencia ante la justicia nacional.

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