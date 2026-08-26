ICE rompe récord de arrestos; mexicanos representan 41% de las detenciones

Miércoles 26 de agosto de 2026

Ciudad de México.- El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) registró durante julio 49 mil 91 arrestos, la cifra mensual más alta desde el regreso de Donald Trump a la Presidencia en enero de 2025.

Del total, 20 mil 294 personas detenidas fueron mexicanas, equivalentes al 41%, lo que representa un incremento del 10% respecto a junio. Antes de julio, el mayor registro mensual de mexicanos había ocurrido en diciembre de 2025, con 16 mil 975 casos.

Las cifras contrastan con las registradas durante la administración de Joe Biden, cuando los arrestos de ciudadanos mexicanos se ubicaban entre 3 mil y 4 mil mensuales. Después de México, las nacionalidades con mayor número de detenciones corresponden a Guatemala, Honduras y Venezuela.

La política migratoria también ha generado cuestionamientos por incidentes ocurridos durante operativos y en centros de detención. De acuerdo con la información difundida, al menos 17 mexicanos han muerto durante operativos o bajo custodia del ICE desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, mientras el Gobierno de México ha presentado denuncias para esclarecer posibles responsabilidades.

La administración estadounidense sostiene que su estrategia migratoria busca principalmente detener a personas que han cometido delitos. Sin embargo, los datos citados indican que la mayoría de las personas arrestadas no tenía condenas ni enfrentaba cargos penales, lo que mantiene abierta la controversia sobre el alcance de los operativos migratorios.