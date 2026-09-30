IMM impulsa perspectiva de género en el Presupuesto de Egresos 2027

Miércoles 30 de septiembre de 2026

Con el objetivo de incorporar la perspectiva de género en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Chihuahua para 2027, se llevó a cabo la quinta sesión del Consejo del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), encabezada por su directora, Mónica Meléndez Ramírez.

En la reunión participaron regidoras, representantes del DIF Municipal y demás integrantes del Consejo, quienes dieron seguimiento a las acciones orientadas a mejorar las condiciones de las mujeres y fortalecer la prevención de la violencia.

Durante la sesión se destacó la importancia de que la planeación presupuestal municipal contemple las necesidades específicas de las mujeres y que los programas dirigidos a este sector cuenten con respaldo financiero suficiente.

Meléndez Ramírez planteó continuar fortaleciendo la coordinación entre las distintas áreas del Gobierno Municipal y el Cabildo para consolidar políticas públicas con perspectiva de género.

El Consejo también revisó acciones encaminadas a promover una vida libre de violencia y ampliar las oportunidades para las mujeres en la capital.

La directora del IMM subrayó que la coordinación institucional resulta fundamental para avanzar en una atención integral y en políticas públicas que respondan de manera efectiva a las necesidades de las mujeres del municipio.