IMM impulsa perspectiva de género en el Presupuesto de Egresos 2027

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Chihuahua, Chihuahua
Miércoles 30 de septiembre de 2026
Con el objetivo de incorporar la perspectiva de género en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Chihuahua para 2027, se llevó a cabo la quinta sesión del Consejo del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), encabezada por su directora, Mónica Meléndez Ramírez.
En la reunión participaron regidoras, representantes del DIF Municipal y demás integrantes del Consejo, quienes dieron seguimiento a las acciones orientadas a mejorar las condiciones de las mujeres y fortalecer la prevención de la violencia.
Durante la sesión se destacó la importancia de que la planeación presupuestal municipal contemple las necesidades específicas de las mujeres y que los programas dirigidos a este sector cuenten con respaldo financiero suficiente.
Meléndez Ramírez planteó continuar fortaleciendo la coordinación entre las distintas áreas del Gobierno Municipal y el Cabildo para consolidar políticas públicas con perspectiva de género.
El Consejo también revisó acciones encaminadas a promover una vida libre de violencia y ampliar las oportunidades para las mujeres en la capital.
La directora del IMM subrayó que la coordinación institucional resulta fundamental para avanzar en una atención integral y en políticas públicas que respondan de manera efectiva a las necesidades de las mujeres del municipio.
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