IMM y ICHEA unen esfuerzos para reducir el rezago educativo en Chihuahua

Miércoles 11 de febrero de 2026

La directora del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), Mónica Meléndez Ramírez, encabezó la firma de un convenio de colaboración con el Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos (ICHEA), representado por su director general, Mario Eberto Javalera Lino, con el objetivo de apoyar a personas que no han concluido sus estudios.

El acuerdo busca establecer mecanismos de cooperación institucional para ofrecer oportunidades educativas a adultos en rezago académico, promover actividades de alfabetización y certificación de estudios básicos, así como compartir experiencias y metodologías que fortalezcan la inclusión social y educativa.

Durante el acto, la regidora del PRI, Rosa Carmona Carmona, destacó el valor de este tipo de convenios para ampliar las oportunidades educativas en sectores vulnerables. Por su parte, Meléndez Ramírez resaltó la importancia de sumar esfuerzos entre instituciones para brindar más oportunidades de desarrollo a las comunidades, mientras que Javalera Lino subrayó el compromiso del ICHEA con la educación de jóvenes y adultos.

La firma del convenio representa un paso importante en la consolidación de alianzas intergubernamentales orientadas a combatir el rezago educativo y ampliar la cobertura de los servicios educativos básicos en Chihuahua.