IMPAS anuncia actividades por Septiembre Amarillo en Chihuahua

Miércoles 9 de septiembre de 2026

El Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS) anunció el programa de actividades que desarrollará durante septiembre en Chihuahua capital, en el marco de Septiembre Amarillo, dedicado a la concientización y prevención del suicidio.

El director del IMPAS, Luis Arrieta, presentó este miércoles la agenda que contempla diferentes acciones de prevención, sensibilización y acercamiento con la ciudadanía a lo largo del mes.

Durante el anuncio estuvo acompañado por las regidoras Lupita Borruel, presidenta de la Comisión de Salud, y Joni Barajas, integrante de la Comisión de Sociedad Civil, quienes destacaron la importancia de fortalecer las estrategias preventivas y generar espacios donde la población pueda hablar abiertamente sobre salud mental.

Como parte del programa, este 9 de septiembre se realizará el encendido de edificios con iluminación amarilla, mientras que el 10 de septiembre, en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, se llevará a cabo una activación dirigida a jóvenes de educación media superior y universidades.

Los días 10, 14, 17 y 22 de septiembre, personal de la Línea Hablar Salva Vidas realizará actividades en diferentes cruceros de la ciudad para difundir información y herramientas de prevención.

Además, los días 10, 18 y 25 de septiembre se desarrollarán charlas en colonias, con el propósito de acercar información y orientación directamente a las comunidades.

Las actividades continuarán el 23 de septiembre con la caminata “Luces por la Vida”, enfocada en generar conciencia y promover el acompañamiento a personas que atraviesan situaciones de crisis emocional.

El IMPAS reiteró el llamado a la ciudadanía a acercarse a los servicios disponibles y recordó que cuenta con la Línea Hablar Salva Vidas, mediante la cual se brinda atención y orientación ante situaciones de crisis emocional.