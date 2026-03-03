IMSS-Bienestar ofrece hasta 55 mil pesos a médicos especialistas para ampliar cobertura en zonas marginadas

Martes 3 de marzo de 2026

El director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, informó que los médicos especialistas contratados en la institución pueden percibir hasta 55 mil pesos mensuales, como parte de la estrategia para fortalecer la atención médica en zonas marginadas y sin seguridad social.

Durante la conferencia matutina, Svarch Pérez detalló que en el último trimestre de 2025 y lo que va de 2026 se han incorporado 1,375 médicos especialistas, junto con 3,716 enfermeras y enfermeros especialistas, bajo el programa “Más especialistas, más enfermeras, más Bienestar”.

Según los datos presentados, mientras el sueldo promedio de un médico especialista en México es de aproximadamente 30 mil pesos, en IMSS-Bienestar puede alcanzar los 55 mil. Para médicos generales, el ingreso puede llegar a 48 mil pesos; enfermeras generales, 26 mil; y enfermeras especialistas, 32 mil pesos.

Estas contrataciones han beneficiado principalmente a regiones de difícil cobertura, incluyendo hospitales como el de Salvatierra, Baja California; el Hospital de la Mujer en Tehuacán, Puebla; y el Hospital General de Caborca.

En materia de trasplantes, el IMSS-Bienestar ha realizado 603 procedimientos, con 782 órganos y tejidos procurados, colocándose como la segunda institución a nivel nacional en productividad para la población sin seguridad social. Además, este año se abrirán nuevas unidades de trasplante en Tabasco, Chiapas, Baja California y Tijuana, así como el fortalecimiento de centros de alta especialidad para trasplante renal, de médula ósea y córnea.