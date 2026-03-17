IMSS Chihuahua recibirá 389 nuevos médicos especialistas

Martes 17 de marzo de 2026

El Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Chihuahua incorporará 389 nuevos médicos especialistas para fortalecer la atención en hospitales de la entidad.

El anuncio fue realizado por el director general del IMSS, Zoé Robledo, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El funcionario detalló que, a nivel nacional, el IMSS concretó la contratación de 10 mil 785 médicos especialistas en 2026, con el objetivo de cubrir vacantes existentes y reforzar nuevas plazas en distintas entidades del país.

Precisó que algunas entidades registraron contrataciones superiores al millar, como la Ciudad de México y el Estado de México; mientras que en Chihuahua se sumarán 389 especialistas.

Del total de profesionales contratados en el país, 5 mil 694 son mujeres y 5 mil 091 hombres, lo que refleja una distribución equilibrada en el personal médico especializado.

En cuanto a la asignación, se informó que:

446 médicos trabajarán en 25 Unidades Médicas de Alta Especialidad

8 mil 438 serán destinados a Hospitales Regionales de Zona y Subzona

1 mil 040 laborarán en Hospitales Rurales, en áreas como pediatría, cirugía, medicina interna y ginecología

861 especialistas se integrarán a Unidades Médicas Familiares

Con estas incorporaciones, el IMSS busca mejorar la cobertura y calidad de los servicios de salud, especialmente en regiones con alta demanda de atención médica especializada.