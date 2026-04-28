IMSS descarta caída del empleo formal y reporta crecimiento en 2026

Martes 28 de abril de 2026

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, rechazó que exista una caída en el empleo formal en México y aclaró que algunas interpretaciones de datos han sido erróneas al confundir ocupación con empleos registrados.

Durante la conferencia matutina, explicó que la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo mide niveles de ocupación en general —incluyendo trabajadores independientes o en negocios familiares—, mientras que el IMSS contabiliza empleos formales mediante un registro administrativo con nombre, empresa y cotización.

En ese sentido, precisó que, contrario a versiones sobre una supuesta pérdida de 227 mil empleos, en el primer trimestre de 2026 se han generado 207 mil nuevos puestos de trabajo formal, con base en registros oficiales del instituto.

Asimismo, destacó que al cierre de marzo se alcanzaron 22 millones 724 mil 680 empleos formales, una de las cifras más altas para ese mes. En términos anuales, de marzo de 2025 a marzo de 2026, se han creado alrededor de 250 mil nuevos empleos.

Robledo subrayó que el comportamiento del empleo mantiene una tendencia positiva, con variaciones estacionales normales, pero sin indicios de un deterioro estructural en el mercado laboral.

Finalmente, informó que el salario promedio de los trabajadores registrados ante el IMSS es de 663.5 pesos diarios, con un incremento reciente de 44 pesos, equivalente a un aumento del 7.1 por ciento, lo que refleja una mejora en los ingresos dentro del empleo formal.