México

21.58°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Martes 28 de abril de 2026

IMSS descarta caída del empleo formal y reporta crecimiento en 2026

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, rechazó que exista una caída en el empleo formal en México y aclaró que algunas interpretaciones de datos han sido erróneas al confundir ocupación con empleos registrados.

Durante la conferencia matutina, explicó que la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo mide niveles de ocupación en general —incluyendo trabajadores independientes o en negocios familiares—, mientras que el IMSS contabiliza empleos formales mediante un registro administrativo con nombre, empresa y cotización.

En ese sentido, precisó que, contrario a versiones sobre una supuesta pérdida de 227 mil empleos, en el primer trimestre de 2026 se han generado 207 mil nuevos puestos de trabajo formal, con base en registros oficiales del instituto.

Asimismo, destacó que al cierre de marzo se alcanzaron 22 millones 724 mil 680 empleos formales, una de las cifras más altas para ese mes. En términos anuales, de marzo de 2025 a marzo de 2026, se han creado alrededor de 250 mil nuevos empleos.

Robledo subrayó que el comportamiento del empleo mantiene una tendencia positiva, con variaciones estacionales normales, pero sin indicios de un deterioro estructural en el mercado laboral.

Finalmente, informó que el salario promedio de los trabajadores registrados ante el IMSS es de 663.5 pesos diarios, con un incremento reciente de 44 pesos, equivalente a un aumento del 7.1 por ciento, lo que refleja una mejora en los ingresos dentro del empleo formal.

Conectividad en el Norte: Top 5 de proveedores de servicios de internet en Chihuahua

Descubre cuáles son los proveedores de internet más destacados en Chihuahua para 2026. Analizamos cobertura y estabilidad para ayudarte a decidir.

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

De Spokane a México: muere agente de la CIA tras operativo antidrogas en Chihuahua

Renuncia de fiscal no detiene investigación: Sheinbaum

Eliminarán comisiones en gasolina; usuarios ahorrarán en cada carga

Advierte Protección Civil por rachas de hasta 85 km/h para las próximas horas
Cierra con una buena participación la convocatoria Premio al Mérito Docente "María Esther Orozco Orozco" 2026
Paso superior a Aldama registra 62% de avance: Sindicatura
Renuncia de fiscal no detiene investigación: Sheinbaum
Rickettsiosis se concentra en periferias por rezago urbano y condiciones ambientales
“Rindo cuentas a la gente, no al Senado”: Maru Campos rechaza asistir a invitación
Detienen a 22 monjes budistas con 110 kg de cannabis en aeropuerto de Sri Lanka
Maru Campos designa a Francisco Sáenz como encargado de la Fiscalía en Chihuahua

Municipios

Más Noticias

WSJ: Sheinbaum enfrenta presión por relación con Trump tras caso en Chihuahua
Realizarán bacheo emergente en siete colonias de la ciudad
EU emite alerta nivel 4 para Reynosa tras narcobloqueos