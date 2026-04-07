IMSS destaca rescate de hospitales inconclusos; caso Ciudad Juárez, uno de los avances más importantes

Martes 7 de abril de 2026

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, afirmó que el rescate de hospitales abandonados por gobiernos estatales avanza de forma significativa, y puso como ejemplo el hospital ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, el cual —aunque había recibido recursos federales— permaneció inconcluso durante diversas administraciones locales.

Robledo señaló que este hospital, cuya construcción llevaba años detenida, fue finalmente concluido y puesto en funcionamiento a partir de 2024, gracias a la intervención directa del IMSS.

El funcionario informó que este caso no es aislado. De acuerdo con el titular del Seguro Social, existían 90 hospitales en el país que no habían sido terminados, pese a haber contado con financiamiento federal. Hasta ahora, el IMSS ha logrado poner en operación 80 de estos centros médicos, con el objetivo de ampliar la cobertura y mejorar la atención hospitalaria en los estados.

Zoé Robledo destacó que estos rescates permiten aumentar la capacidad médica, fortalecer la infraestructura y dar respuesta a la demanda creciente de servicios de salud.

El director general reiteró que se trata de un esfuerzo nacional para recuperar instalaciones que por años permanecieron en abandono y convertirlas en espacios en funcionamiento al servicio de la población.