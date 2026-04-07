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Martes 7 de abril de 2026

IMSS informa cómo actuar si faltan medicamentos en recetas de hospitales públicos

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer los mecanismos que los derechohabientes pueden activar en caso de que los medicamentos recetados no se encuentren disponibles en las farmacias de hospitales públicos.

Durante la conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum y el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, explicaron los pasos a seguir para reportar esta situación.

Opciones para los derechohabientes:

Consulta en línea: Ingresando a https://recetacompleta.gob.mx/login, el paciente debe tener a la mano su CURP y la receta no surtida. La plataforma solicita llenar los campos correspondientes para generar un folio de seguimiento.

Llamada telefónica: Marcando al 079, los usuarios también pueden levantar un reporte proporcionando la CURP. Cada receta cuenta con un número de folio que permite rastrear la solicitud y la ubicación del medicamento.

Estos métodos aplican no solo para el IMSS, sino también para el ISSSTE y IMSS Bienestar. El equipo encargado de gestionar los reportes está capacitado para dar seguimiento y contactar al paciente, informando cómo recibir el medicamento o a qué unidad médica acudir.

Cobertura y objetivos

La presidenta Sheinbaum destacó que actualmente se tiene una cobertura del 97% de medicamentos en estas tres instituciones de salud pública, con la meta de alcanzar el 100%.

En cuanto al IMSS Bienestar, únicamente 23 entidades del país cuentan con esta institución, a la que próximamente se sumará Yucatán. Los estados que cuentan con sistemas de salud propios, distintos al IMSS Bienestar, son: Nuevo León, Chihuahua, Aguascalientes, Coahuila, Jalisco, Querétaro, Guanajuato y Durango.

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