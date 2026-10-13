IMSS lleva médicos por aire a comunidades alejadas de Morelos

Martes 13 de octubre de 2026

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desplegó una brigada médica aérea en comunidades de difícil acceso del municipio de Morelos, Chihuahua, con el objetivo de acercar servicios de salud, medicamentos e insumos a habitantes que enfrentan dificultades para trasladarse a unidades médicas por las condiciones geográficas de la región.

Durante la jornada fueron atendidos 81 pacientes, entre personas previamente identificadas por el personal de salud y adultos mayores que acudieron por cuenta propia para recibir consulta, valoración y seguimiento.

La brigada estuvo integrada por dos médicos generales, tres enfermeras y un promotor de Acción Comunitaria, quienes fueron trasladados por vía aérea junto con medicamentos y material necesario para brindar atención en las comunidades.

Entre los servicios otorgados se realizaron valoraciones médicas generales, aplicación de vacunas, detección de diabetes e hipertensión arterial, tratamientos antiparasitarios, orientación sobre salud bucal y acciones para la prevención de enfermedades.

El personal médico también dio seguimiento a pacientes con padecimientos previamente detectados e identificó casos que requerían atención de mayor complejidad.

Uno de los casos atendidos correspondió a un paciente que presentó crisis convulsivas y que, debido a su condición, tuvo que ser trasladado en una aeronave al Hospital del IMSS en Guachochi para recibir atención especializada.

Las actividades se desarrollaron en coordinación con la Secretaría del Bienestar, como parte de la estrategia nacional Salud Casa por Casa, mediante la cual se busca ampliar la cobertura de atención médica entre personas que viven en zonas alejadas o con dificultades para acceder regularmente a los servicios de salud.

El titular del IMSS en Chihuahua, Julio Mercado Castruita, señaló que este tipo de brigadas permite acercar atención médica a poblaciones donde las distancias, los caminos y las condiciones del terreno complican el traslado hacia hospitales o unidades de consulta.

Destacó que la intervención no se limita a brindar consultas, sino que también permite detectar oportunamente enfermedades, mantener seguimiento de pacientes y canalizar a quienes requieren atención especializada.

En el municipio de Morelos, el IMSS cuenta con seis unidades médicas ubicadas en las localidades de Morelos, Ciénega Prieta, Mesa de los Leal, Santa Ana, Mesa del Frijolar y Lajitas de Palmira.

Sin embargo, existen comunidades dispersas en las que el acceso terrestre representa una dificultad importante, por lo que el traslado aéreo de personal médico se convierte en una alternativa para garantizar la atención de sus habitantes.

Con estas brigadas, el IMSS busca reducir las barreras de acceso a los servicios de salud en la región serrana de Chihuahua y fortalecer la atención preventiva, particularmente entre adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

La jornada permitió además identificar necesidades médicas entre la población y mantener vigilancia sobre padecimientos como diabetes e hipertensión, cuya detección y tratamiento oportunos resultan fundamentales para prevenir complicaciones.