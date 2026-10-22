IMSS restringe Modalidad 40 y limita estrategia para elevar pensiones

Jueves 22 de octubre de 2026

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) estableció nuevas restricciones para incorporarse a la Modalidad 40, con las que se limita la posibilidad de que trabajadores próximos a jubilarse incrementen considerablemente su salario de cotización para obtener una pensión mayor.

De acuerdo con la disposición señalada, las nuevas incorporaciones a la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio podrán realizarse tomando como referencia el último salario base de cotización registrado ante el IMSS, con un incremento máximo equivalente a una UMA adicional.

El cambio impactaría principalmente a trabajadores bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, quienes anteriormente podían utilizar la Modalidad 40 para cotizar con un salario superior al último registrado, hasta el límite permitido, y con ello mejorar el promedio salarial considerado para calcular su pensión.

Las personas que ya cuentan con una inscripción vigente podrán mantener las condiciones contratadas durante el periodo correspondiente. Asimismo, las semanas y salarios previamente cotizados conservarán sus efectos para el cálculo de sus derechos pensionarios.

Sin embargo, una vez terminado el periodo contratado, una nueva incorporación deberá ajustarse a las nuevas condiciones. También se establece que los nuevos aseguramientos tendrán efectos a partir de la fecha de solicitud.

La medida podría abrir una discusión jurídica debido a que el artículo 218 de la Ley del Seguro Social contempla la posibilidad de continuar voluntariamente con el último salario registrado o uno superior. Será necesario determinar el alcance de las facultades del Consejo Técnico del IMSS para establecer límites mediante disposiciones administrativas.

El acuerdo contempla además realizar un análisis actuarial sobre la viabilidad financiera de la Modalidad 40, cuyos resultados servirán para determinar posibles modificaciones posteriores al esquema.

Los cambios obligan especialmente a quienes están próximos a cumplir 60 o 65 años y habían diseñado una estrategia para elevar sus aportaciones durante sus últimos años de cotización a revisar nuevamente sus proyecciones antes de destinar recursos a este mecanismo.