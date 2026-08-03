INE aplaza decisión sobre fiscalización de procesos internos rumbo a 2027

Lunes 3 de agosto de 2026

El Instituto Nacional Electoral (INE) inició un periodo vacacional de 15 días sin definir si emitirá lineamientos para fiscalizar los procesos internos de los partidos políticos y prevenir posibles actos anticipados de campaña de cara a las elecciones de 2027.

La falta de una resolución ocurre mientras aspirantes a gubernaturas en distintas entidades intensifican reuniones, recorridos y actividades con militantes y simpatizantes, previo a los procesos internos y encuestas que utilizarán los partidos para seleccionar a sus posibles candidatos.

Desde marzo, el órgano electoral ha pospuesto la discusión de diversos proyectos encaminados a regular el proselitismo anticipado. El más reciente caso ocurrió el pasado 23 de julio, cuando el Consejo General retiró nuevamente de la agenda una propuesta impulsada por el consejero Jorge Montaño.

El proyecto contemplaba iniciar de manera inmediata la fiscalización de los procesos internos partidistas, obligando a los aspirantes a reportar gastos, eventos y actividades de promoción. Además, planteaba el monitoreo de propaganda y otras acciones orientadas a garantizar condiciones de equidad en la contienda electoral.

Entre los objetivos de los lineamientos se encontraba prevenir ventajas indebidas derivadas de actividades proselitistas realizadas antes de los tiempos establecidos por la ley.

La discusión cobra relevancia debido a que en algunas entidades federativas las precampañas para el proceso electoral de 2027 comenzarán formalmente el próximo 10 de septiembre, mientras que diversos actores políticos ya han iniciado movimientos de posicionamiento y promoción interna.

Hasta el momento, el INE no ha informado cuándo retomará el análisis de los lineamientos una vez concluido el periodo vacacional de sus actividades administrativas.