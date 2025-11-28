INE avanza en redistritación municipal de Chihuahua

Viernes 28 de noviembre de 2025

Ciudad de México. — El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó instruir a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), realice las acciones necesarias para presentar el proyecto de delimitación territorial de las demarcaciones municipales electorales del estado de Chihuahua.

El proyecto contempla la instalación de un Comité Evaluador conformado por personal especializado de la DERFE, con el fin de garantizar objetividad y transparencia en el análisis técnico. Asimismo, se elaborará un plan de trabajo secuencial y cronológico, el cual será enriquecido con observaciones de las comisiones y posteriormente aprobado por el Consejo General.

Durante la misma sesión, el pleno aprobó el reingreso de Ana María Mora Pérez al Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del INE, quien ocupará el cargo de Vocal Ejecutiva de la 01 Junta Distrital, con sede en Tequila.

El Consejo también resolvió 25 procedimientos administrativos sancionadores y de queja en materia de fiscalización contra partidos políticos nacionales:

9 fundados,

10 infundados,

3 desechados,

3 sobreseídos.

Nuevo Sistema de Citas INE

Como parte de la Estrategia de Transformación Digital, el INE puso en marcha, a través de INETEL, su nuevo Sistema de Citas, una plataforma moderna, segura y accesible que permitirá agendar, reprogramar, consultar y cancelar citas para trámites relacionados con la Credencial para Votar.

La consejera Carla Humphrey Jordan, presidenta de la Comisión del RFE, destacó que el sistema facilitará la atención ciudadana mediante una interfaz intuitiva, adaptable a dispositivos móviles y con herramientas accesibles para personas con discapacidad. También integrará recursos gráficos y explicativos para reducir errores en los trámites.

En sesión extraordinaria, el pleno recibió el Primer Informe Trimestral de Actividades 2025 de la Estrategia Digital, correspondiente al periodo del 1 de julio al 30 de septiembre. Entre los avances destacan:

Sistema de pre-registro en línea,

Digitalización de procesos en Módulos de Atención Ciudadana,

Credencial digital,

Sistema de registro para voto anticipado,

Procesamiento de solicitudes del voto de mexicanos en el extranjero.

INE contribuye a la localización de personas desaparecidas

El Consejo General recibió el informe sobre los convenios de colaboración en materia de biometría para identificación y localización de personas. Hasta el 20 de noviembre de 2025, el INE ha recibido más de 98 mil solicitudes de identificación, con más de 34 mil respuestas positivas, y más de 441 mil solicitudes de localización, alcanzando una efectividad superior al 54%.

El INE recordó que resguarda uno de los acervos de datos más importantes del país —el Padrón Electoral, con más de 100 millones de registros— y que desde 2016 ha firmado más de 40 convenios con fiscalías estatales, la FGR, la Comisión Nacional de Búsqueda y comisiones locales.

Reconocimiento al personal del SPEN en Oaxaca

El pleno entregó el “Premio al Mérito Extraordinario en Proceso Electoral” a cuatro integrantes de la Junta Distrital Ejecutiva 08 en Oaxaca:

Diana Karen Acosta Ruelas

Alma Aguilar Melo

Karyño Itavi Sarmiento Aguilar

Mónica Hernández Ramírez

El reconocimiento destaca su desempeño durante el llamado “boicot electoral” en el Proceso Federal 2023–2024. La consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala señaló que este premio refleja el compromiso y el liderazgo demostrado por el equipo en condiciones adversas.

Avances en la organización del proceso electoral 2025–2026 en Coahuila

En sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó la reinstalación de cuatro oficinas municipales en los distritos federales 02 y 08 (San Pedro y Ramos Arizpe) para fortalecer la organización del Proceso Electoral Local de Coahuila, que inicia el 1 de diciembre de 2025.

El INE también aprobó el marco geográfico electoral que definirá la distribución territorial de:

16 distritos locales,

38 municipios,

1,872 secciones electorales.

El 7 de junio de 2026, Coahuila renovará 25 diputaciones del Congreso estatal: 16 de Mayoría Relativa y nueve de Representación Proporcional.