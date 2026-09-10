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Jueves 10 de septiembre de 2026

INE deja el rosa mexicano tras 12 años; adopta lila y azul marino

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó una renovación de su identidad institucional, con la que dejará atrás el rosa mexicano que lo caracterizó durante 12 años para adoptar tonos lila y azul marino.

La Junta General Ejecutiva del organismo aprobó la nueva imagen con el objetivo de evitar confusiones con el partido político Somos, que utiliza una tonalidad similar a la que identificaba al Instituto.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, señaló que se trata de la primera modificación de este tipo y explicó que el nuevo manual de identidad buscará proteger los elementos gráficos institucionales para evitar que puedan ser utilizados posteriormente por organizaciones políticas.

Con el cambio, las siglas “INE” y el nombre “Instituto Nacional Electoral” aparecerán en azul marino, mientras que el tradicional símbolo de la boleta entrando en una urna incorporará diferentes tonalidades de lila.

La modificación también alcanzará los uniformes y materiales institucionales utilizados por el organismo electoral, que gradualmente incorporarán la nueva gama de colores.

El cambio representa una de las transformaciones visuales más importantes del INE desde su creación en 2014, dejando atrás el rosa mexicano que durante más de una década estuvo asociado con la imagen del organismo electoral.

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