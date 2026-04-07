INE elimina más de 160 mil afiliaciones de Morena por falta de autenticidad

Martes 7 de abril de 2026

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que ha eliminado más de 160 mil afiliaciones del partido Morena, luego de determinar que no se pudo comprobar su autenticidad.

En los últimos meses, Morena había destinado millones de pesos a su campaña de afiliación, con la que asegura haber registrado a más de 12 millones de militantes. Sin embargo, el INE detectó duplicidades en los padrones del partido y de organizaciones que buscan convertirse en institutos políticos, lo que abrió dudas sobre la validez de los nuevos registros.

Problemas en la aplicación de afiliación

El partido utilizó una aplicación móvil propia, que no cuenta con la autorización del INE, para recopilar información de los afiliados, incluyendo nombre, número telefónico, imagen del anverso y reverso de la credencial de elector y firma. Según el organismo electoral, esta firma digitalizada no garantiza que sea autógrafa, y la aplicación carece de dos medidas obligatorias: fotografía viva del afiliado y la manifestación de afiliación en papel.

La Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE advirtió que, aunque los formatos son digitales, no cumplen con los requisitos necesarios para comprobar su validez.

Oficios y seguimiento

El martes pasado, el Consejo General del INE confirmó que se enviaron 10 oficios a Morena solicitando información sobre miles de afiliados duplicados. Cinco no fueron respondidos y los otros cinco carecían de la información suficiente para verificar su autenticidad, lo que llevó al INE a eliminar estas afiliaciones de los padrones de Morena.

Algunas agrupaciones han denunciado que Morena bloquea su constitución como partidos, apropiándose de afiliaciones que les corresponden.

Cierre de padrones y requisitos

La legislación electoral establece que los padrones de los partidos deben cerrarse el 31 de marzo del año previo a la elección, en este caso, 2027, para garantizar que cada partido cumpla con el mínimo de militantes (0.26% del padrón federal), dispersos en al menos 17 entidades.

Al cierre de marzo, el Padrón Electoral sumaba 101 millones 611 mil 905 personas, por lo que cada partido debe contar con al menos 264 mil 190 afiliados. Antes del cierre:

Morena: 12 millones de afiliados

PVEM: 1 millón

PRI: 844 mil

PT: 468 mil

PAN: 365 mil

MC: 339 mil

El INE realizará un cruce de padrones hasta el 4 de mayo para evitar duplicidades y garantizar la información básica de los afiliados, incluyendo clave de elector, fecha de afiliación y nombre completo, antes de publicar los padrones oficiales en su página web.