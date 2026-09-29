INE fortalece estructura territorial rumbo al Proceso Electoral Federal 2026-2027

Miércoles 30 de septiembre de 2026

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, destacó la importancia de la estructura territorial del organismo para el desarrollo del Proceso Electoral Federal 2026-2027, durante la designación de ocho plazas de Vocalía Ejecutiva de Junta Local derivadas del Concurso Público 2026 del Servicio Profesional Electoral Nacional.

Taddei Zavala señaló que quienes ocuparán estas Vocalías también asumirán la Presidencia de los Consejos Locales durante el proceso electoral, por lo que tendrán una responsabilidad directa en la conducción de los trabajos del Instituto en cada entidad.

“Las elecciones ocurren en el territorio: en los estados, en los distritos, en los municipios y en las comunidades”, afirmó.

La consejera presidenta explicó que las personas designadas deberán coordinar estructuras, conducir equipos y presidir Consejos Locales en los que participan ciudadanía, partidos políticos y autoridades electorales.

Subrayó que, aunque desde el Consejo General se aprueban acuerdos, lineamientos y reglas, su efectividad depende de la correcta aplicación en cada entidad del país.

Por ello, pidió a quienes asumirán estas responsabilidades conducirse con legalidad, imparcialidad, profesionalismo y transparencia, al señalar que la confianza ciudadana en el Instituto se construye a partir del trabajo realizado en cada distrito, casilla y proceso electoral.

Taddei Zavala sostuvo que el INE debe responder exclusivamente a la ciudadanía y no a intereses partidistas, gubernamentales o ideológicos.

“El compromiso es garantizar que cada persona pueda ejercer su voto con libertad y que ese voto sea contado exactamente como fue expresado”, señaló.

Durante la misma sesión, la consejera presidenta tomó protesta a las 32 presidencias de los Consejos Locales con motivo del Proceso Electoral Federal 2026-2027, con lo que formalmente iniciaron las responsabilidades que les corresponden durante esta etapa.

Taddei Zavala concluyó con un llamado a conducir la estructura profesional del Instituto con responsabilidad, serenidad y firmeza, al considerar que cada actuación tendrá impacto directo en la confianza que la ciudadanía deposita en el INE.