INE implementa home office y jornada de vacunación ante riesgo de sarampión

El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció la implementación de medidas preventivas para evitar contagios de sarampión entre su personal, luego de confirmarse un caso aislado dentro del organismo.

A través de un comunicado, el Instituto señaló que, con base en información de autoridades sanitarias, el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, con una tasa de transmisión de entre 90 y 95 por ciento en personas no vacunadas, y que una persona infectada puede transmitir el virus a más de una decena de personas susceptibles.

Las acciones preventivas se aplicarán especialmente en entidades consideradas de mayor riesgo, como Chihuahua y Jalisco.

Medidas anunciadas

• Trabajo en modalidad home office: Durante los próximos cinco días, solo acudirá de manera presencial el personal cuya función requiera estrictamente su presencia en las instalaciones. El resto laborará a distancia.

• Jornada de vacunación: El 19 de febrero se realizará una jornada interna de vacunación contra el sarampión en el complejo de Tlalpan, dirigida a personas de 49 años o menos que necesiten completar o reforzar su esquema.

• Censo y monitoreo preventivo: Se levantará un censo en las distintas áreas para detectar oportunamente posibles síntomas y canalizar de inmediato los casos sospechosos a valoración médica.

• Refuerzo de medidas sanitarias: Se evitarán aglomeraciones, se promoverá el uso de cubrebocas en espacios cerrados, así como prácticas constantes de higiene y ventilación adecuada en áreas comunes.

El INE reiteró que estas acciones buscan proteger la salud de su personal y mantener la continuidad de sus funciones institucionales.

Señalamientos de Scherer Ibarra no bastan para indagatorias, dice Buenrostro

