INE plantea separar elección judicial de 2027 para ahorrar 2 mil millones de pesos

Jueves 14 de mayo de 2026

La presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala, informó ante diputados federales que separar la elección judicial prevista para 2027 del proceso electoral ordinario permitiría generar un ahorro de hasta 2 mil millones de pesos.

Durante una reunión entre los 11 consejeros del INE y el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, los funcionarios electorales expusieron las dificultades de realizar ambos procesos de manera simultánea.

Taddei explicó que, si ambos comicios se realizan el mismo día como actualmente lo establece la ley, el costo total ascendería a aproximadamente 21 mil millones de pesos.

De esa cifra, detalló que la elección judicial representaría cerca de 8 mil millones de pesos; sin embargo, si se realiza por separado, el gasto podría reducirse a 6 mil millones.

El Consejo General del INE advirtió que organizar ambos procesos al mismo tiempo representa retos normativos, operativos, logísticos, tecnológicos y presupuestales que complicarían el desarrollo de las elecciones.

Según el organismo electoral, estas complejidades impactan directamente en tareas como la planeación, coordinación institucional, integración de órganos electorales, capacitación de personal, producción de materiales electorales, operación de sistemas informáticos y el desarrollo de la jornada electoral.

Guadalupe Taddei señaló que el Congreso deberá definir si habrá cambios en el calendario electoral.

“Si para el 3 de junio no tenemos una respuesta, tendremos que preparar operativamente todo como actualmente está establecido en la ley”, advirtió.

La propuesta abre el debate sobre la viabilidad financiera y operativa de organizar simultáneamente dos procesos electorales de gran magnitud en México.