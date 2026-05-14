México

22.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 14 de mayo de 2026

INE plantea separar elección judicial de 2027 para ahorrar 2 mil millones de pesos

La presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala, informó ante diputados federales que separar la elección judicial prevista para 2027 del proceso electoral ordinario permitiría generar un ahorro de hasta 2 mil millones de pesos.

Durante una reunión entre los 11 consejeros del INE y el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, los funcionarios electorales expusieron las dificultades de realizar ambos procesos de manera simultánea.

Taddei explicó que, si ambos comicios se realizan el mismo día como actualmente lo establece la ley, el costo total ascendería a aproximadamente 21 mil millones de pesos.

De esa cifra, detalló que la elección judicial representaría cerca de 8 mil millones de pesos; sin embargo, si se realiza por separado, el gasto podría reducirse a 6 mil millones.

El Consejo General del INE advirtió que organizar ambos procesos al mismo tiempo representa retos normativos, operativos, logísticos, tecnológicos y presupuestales que complicarían el desarrollo de las elecciones.

Según el organismo electoral, estas complejidades impactan directamente en tareas como la planeación, coordinación institucional, integración de órganos electorales, capacitación de personal, producción de materiales electorales, operación de sistemas informáticos y el desarrollo de la jornada electoral.

Guadalupe Taddei señaló que el Congreso deberá definir si habrá cambios en el calendario electoral.

“Si para el 3 de junio no tenemos una respuesta, tendremos que preparar operativamente todo como actualmente está establecido en la ley”, advirtió.

La propuesta abre el debate sobre la viabilidad financiera y operativa de organizar simultáneamente dos procesos electorales de gran magnitud en México.

Policía Cibernética de Chihuahua alerta por nueva modalidad de hackeo de WhatsApp

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Verifica Sindicatura 46 nuevas patrullas por ampliación de contrato de arrendamiento

Gobierno federal reporta captura de nueve líderes criminales en menos de un mes

Balacera ligada al narcotráfico deja dos muertos y seis heridos en Francia

DEA anticipa más investigaciones contra funcionarios mexicanos por nexos con el narcotráfico
Verifica Sindicatura 46 nuevas patrullas por ampliación de contrato de arrendamiento
Xóchitl Contreras celebra a mil madres juarenses en multitudinario festejo por el Día de las Madres
Gobierno federal reporta captura de nueve líderes criminales en menos de un mes
EU exige a México intensificar combate a cárteles para evitar intervención, advierte jefe del Pentágono
Daniela Álvarez reta a Morena a convocar campesinos a marcha por soberanía nacional
Trabajadores en México sí tienen derecho a descanso y hora de comida durante su jornada laboral
Balacera ligada al narcotráfico deja dos muertos y seis heridos en Francia

Municipios

Más Noticias

Bonnie Tyler es inducida a coma tras cirugía intestinal de emergencia en Portugal
Sheinbaum descarta investigación contra ex secretario de Marina por caso de huachicol fiscal
Hospital universitario de la UACH avanza y podría concretar primera etapa este año: rector