Miércoles 18 de noviembre de 2026

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó un sistema digital que permitirá a los partidos políticos solicitar la revisión de antecedentes de sus aspirantes a candidaturas para las elecciones de 2027, mediante el intercambio de información confidencial con autoridades federales y estatales.

La herramienta fue presentada ante la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas y contempla mecanismos de cifrado para proteger tanto las solicitudes de los partidos como las respuestas de las instituciones encargadas de realizar las revisiones.

Entre las autoridades participantes se encuentran la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Cada institución y partido político deberá designar representantes autorizados, quienes contarán con claves exclusivas e intransferibles y deberán firmar cartas de confidencialidad que establecen responsabilidades por el manejo indebido de la información.

El INE únicamente verificará que las solicitudes contengan datos suficientes para identificar correctamente a las personas, como CURP y clave de elector, y evitar confusiones entre homónimos.

Sin embargo, representantes de los partidos expresaron dudas sobre la seguridad del sistema, particularmente ante la posibilidad de que los archivos, una vez descargados y abiertos, puedan copiarse en memorias USB o compartirse con terceros.

El equipo técnico del INE aseguró que los documentos permanecerán cifrados durante su envío y recepción, mientras que el acceso y manejo posterior de la información será responsabilidad de las personas autorizadas.

El presidente de la Comisión, Arturo Chávez, explicó que cada usuario tendrá una clave personal para acceder exclusivamente a la información que le corresponda, sin que el INE pueda consultar las respuestas confidenciales destinadas a los partidos.

Los representantes partidistas solicitaron capacitaciones y simulacros antes de la puesta en operación del sistema, con el propósito de comprobar su funcionamiento, evitar errores en las solicitudes y verificar los mecanismos de protección de datos.

La plataforma forma parte de los preparativos para el proceso electoral de 2027 y busca facilitar la revisión de antecedentes de quienes aspiren a ocupar cargos de elección popular.

Información: Milenio.