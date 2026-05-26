INE rechaza asumir papel de filtro contra "narcocandidatos"

Martes 26 de mayo de 2026

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE),, afirmó que el organismo no puede convertirse en un filtro para detectar o determinar posibles vínculos de candidatos con la delincuencia organizada, al considerar que esa función excede sus atribuciones constitucionales y podría comprometer su imparcialidad.

Durante declaraciones recientes, Taddei sostuvo que la labor del INE se limita a organizar elecciones bajo principios de equidad, transparencia y certeza jurídica, por lo que no le corresponde desempeñar tareas de investigación o carácter judicial.

“El instituto es una autoridad estrictamente administrativa; no es un órgano ministerial ni judicial”, enfatizó la titular del organismo electoral.

Las declaraciones surgen luego de que la presidenta de México,, presentara una iniciativa de reforma orientada a prevenir la postulación de personas presuntamente vinculadas con grupos delictivos, conocidas popularmente como “narcocandidatos”.

Taddei advirtió que cualquier modificación legal que obligue al INE a evaluar por cuenta propia la integridad o probidad de los aspirantes colocaría al instituto en el centro de controversias políticas y podría afectar su papel como árbitro neutral de los procesos electorales.

En ese contexto, señaló que la propuesta para crear una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas deberá definir con claridad sus alcances, facultades y mecanismos de actuación para evitar invasiones de competencia.

Por su parte, explicó que el nuevo organismo podría solicitar información a dependencias como la y la con el objetivo de identificar riesgos razonables relacionados con posibles nexos de candidatos con actividades ilícitas.

La iniciativa forma parte del debate nacional sobre el fortalecimiento de los mecanismos de control y transparencia en la selección de candidaturas, en un contexto donde distintos sectores han demandado mayores filtros para impedir la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales.