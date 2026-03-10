México

Martes 10 de marzo de 2026

INE registra aportaciones de empresario ligado a socio de Bermúdez Requena en precampaña de Adán Augusto

Datos del Instituto Nacional Electoral revelan que el empresario Fernando Paniagua Garduño realizó aportaciones económicas para financiar eventos de precampaña del entonces aspirante presidencial Adán Augusto López Hernández.

De acuerdo con comprobantes de gastos reportados ante el organismo electoral, Paniagua Garduño aportó 189 mil pesos destinados a gastos logísticos para nueve asambleas o mítines realizados en los estados de Jalisco, Aguascalientes y Sonora, durante el proceso interno de Movimiento Regeneración Nacional para la candidatura presidencial.

El empresario es señalado como socio de Humberto Bermúdez Requena, hermano de Hernán Bermúdez Requena, conocido también como “El Comandante H”, a quien diversas versiones han vinculado con el grupo criminal La Barredora.

Según los registros, el 27 de octubre de 2023 Paniagua Garduño llenó el Cuestionario de Evaluación de Riesgo de Aportaciones requerido por Morena y el INE, en el cual declaró que el dinero provenía de ahorros personales y sueldos, además de afirmar que no era socio ni accionista de una persona moral, firmando únicamente como “persona aportante”.

Posteriormente, el 20 de junio de 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera informó sobre el congelamiento de cuentas bancarias de los hermanos Bermúdez Requena, entre ellos Humberto, socio del empresario mencionado.

Por su parte, Hernán Bermúdez Requena, conocido como “El Comandante H”, ha señalado públicamente que él y su familia enfrentan una persecución política, en medio de las investigaciones y señalamientos en su contra.

Trump critica a México por violencia de cárteles; Sheinbaum llama a mantener “cabeza fría”

