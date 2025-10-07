INEGI advierte multas de hasta 43 mil pesos por no participar en la Encuesta Intercensal 2025

Martes 7 de octubre de 2025

Ciudad Juárez.— El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) advirtió que las personas que se nieguen a responder, proporcionen información falsa o incompleta durante la Encuesta Intercensal 2025 podrían ser sancionadas con multas que superan los 43 mil pesos, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

De acuerdo con el artículo 45 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, la participación en este ejercicio es obligatoria, por lo que negarse a colaborar o entregar datos incorrectos constituye una falta administrativa sancionable.

El levantamiento de datos comenzó esta semana y se extenderá hasta el 14 de noviembre. Durante este periodo, personal acreditado del INEGI visitará una de cada cinco viviendas en Ciudad Juárez, donde aplicarán un cuestionario de 38 preguntas en una entrevista de aproximadamente 15 minutos.

📊 ¿Qué se pregunta?

La encuesta recopila información sobre las condiciones de vida, características del hogar y datos generales sobre quienes lo habitan. No se solicitan datos personales sensibles como CURP, RFC o información bancaria, y todo lo proporcionado será tratado de manera confidencial, bajo estrictos protocolos de encriptación digital.

El personal del INEGI portará credencial oficial, uniforme e identificación visible, además de un dispositivo móvil institucional. Al terminar cada entrevista, se colocará una etiqueta en la vivienda como parte del control operativo.

La Encuesta Intercensal 2025 permitirá actualizar los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 y sentar las bases estadísticas para el próximo censo en 2030. La información recabada es fundamental para la planeación de políticas públicas en áreas clave como educación, salud, empleo, vivienda e infraestructura.

El INEGI exhortó a la ciudadanía a colaborar con responsabilidad y confianza, recordando que la participación activa fortalece la toma de decisiones informadas para el desarrollo del país.