INM anuncia nuevas medidas para evitar tragedias como la ocurrida en Ciudad Juárez

Viernes 14 de agosto de 2026

El Instituto Nacional de Migración (INM) anunció nuevas medidas para reforzar la seguridad en sus instalaciones y evitar que se repitan tragedias como el incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas migrantes.

Durante la conferencia de prensa de la Presidencia de la República se informó que los centros del INM han dejado de operar bajo un esquema cuyo objetivo sea el confinamiento de las personas migrantes.

Entre las disposiciones señaladas destaca que una persona no podrá permanecer más de 36 horas dentro de estas instalaciones.

Refuerzan vigilancia en instalaciones migratorias

También se informó que personal del Instituto realiza recorridos por las instalaciones con el propósito de detectar irregularidades y condiciones que pudieran representar algún riesgo.

Las medidas buscan fortalecer los mecanismos de supervisión y atención de las personas que se encuentran temporalmente bajo responsabilidad de las autoridades migratorias.

El anuncio tiene como antecedente la tragedia registrada en la estación migratoria de Ciudad Juárez en marzo de 2023, cuando 40 personas murieron y decenas resultaron heridas durante un incendio.

A más de tres años de aquellos hechos, las autoridades federales señalaron que los cambios implementados buscan transformar el funcionamiento de las instalaciones migratorias y establecer mayores controles para impedir que una tragedia de esa magnitud vuelva a ocurrir.