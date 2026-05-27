Identifican a cinco desaparecidos entre cuerpos exhumados en panteón de La Norteña

Miércoles 27 de mayo de 2026

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua confirmó que cinco de los 14 cuerpos localizados e inhumados clandestinamente en el panteón de La Norteña, en el municipio de Madera, correspondían a personas que contaban con reporte de desaparición en la región.

El fiscal de distrito de la zona occidente, Juan Carlos Portillo Coronado, informó que las investigaciones comenzaron luego de que familiares de personas desaparecidas alertaran de manera anónima sobre irregularidades en los procesos funerarios realizados en dicho cementerio.

De acuerdo con el funcionario, los denunciantes señalaron comportamientos inusuales durante algunas inhumaciones, como movimientos extraños de carrozas y vehículos, así como procedimientos alejados de los protocolos normales de un servicio funerario.

“Hubo información de personas que consideraban que las inhumaciones no estaban de acuerdo al protocolo normal de un velorio”, explicó el fiscal, quien agregó que esos testimonios permitieron abrir las carpetas de investigación correspondientes.

La primera intervención de las autoridades ocurrió el 4 de abril de 2025, cuando personal de la Unidad de Investigación de Personas Desaparecidas y/o Ausentes inició las exhumaciones dentro del panteón ubicado en el ejido La Norteña.

Posteriormente, entre el 28 y 29 de mayo, las autoridades realizaron nuevas diligencias en las que fueron recuperados varios cuerpos más, incluyendo nueve en una sola jornada. La mayoría correspondían a hombres en avanzado estado de descomposición localizados en fosas clandestinas o enterrados de forma irregular dentro de ataúdes.

La Fiscalía detalló que los trabajos de recuperación se desarrollaron desde abril de 2025 hasta el pasado 21 de mayo, fecha en la que concluyó esta etapa de exhumaciones tras localizar un total de 14 cuerpos y restos humanos.

Las investigaciones continúan para determinar la identidad del resto de las víctimas, así como esclarecer quiénes participaron en las inhumaciones clandestinas y posibles vínculos con hechos delictivos ocurridos en la región.