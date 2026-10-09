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Viernes 9 de octubre de 2026

Identifican a ejecutado en Fashion Mall como operador cercano de “El Zafiro”

Omar Ricardo González Mendoza, alias “El Ricky”, asesinado la noche del miércoles en el estacionamiento de Fashion Mall, habría sido un operador cercano de Eddy Zafiro Ibarra, “El Zafiro”, señalado por autoridades como líder criminal del Cártel de Sinaloa en la región de Bocoyna.

De acuerdo con información atribuida a áreas de inteligencia e investigación de la Fiscalía General del Estado, “El Ricky”, de 34 años, se desempeñaba como piloto y presuntamente trasladaba a “El Zafiro” y a integrantes de Los Salazar, célula criminal con presencia en municipios de Chihuahua y Sonora.

Además, se le ubicaba como encargado de sicarios y de la venta de droga en el seccional de Creel.

El homicidio ocurrió cuando la víctima intentó escapar de dos hombres armados que se desplazaban en motocicleta y que lo esperaron en el estacionamiento del centro comercial, ubicado en la avenida Politécnico Nacional y periférico De la Juventud.

Hasta el momento no se ha establecido públicamente qué hacía “El Ricky” en la capital del estado ni el móvil del ataque.

La información difundida también vincula históricamente a la estructura de “El Zafiro” con distintas actividades delictivas en la Sierra Tarahumara, entre ellas narcotráfico, tala ilegal y enfrentamientos con grupos rivales, particularmente con células relacionadas con La Línea.

Desde años atrás, autoridades estatales han identificado a “El Zafiro” como uno de los principales generadores de violencia en la región serrana, donde distintos grupos delictivos han disputado el control territorial y de actividades ilícitas.

Dictan prisión preventiva a “El Tanque”, presunto operador del CJNG

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