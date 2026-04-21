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Martes 21 de abril de 2026

Identifican a estadounidenses fallecidos en accidente en Chihuahua

Los dos ciudadanos estadounidenses que perdieron la vida junto a elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la Sierra de Chihuahua fueron identificados oficialmente por autoridades de su país como Richard Leiter Johnston, de 36 años, y John Dudley Black, de 44.

Los cuerpos fueron entregados al Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez, luego del accidente ocurrido la madrugada del domingo, cuando el vehículo en el que viajaban cayó a un barranco. En el mismo hecho fallecieron el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes, y el agente Manuel Genaro Méndez Montes.

De acuerdo con lo informado por el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, el funcionario estatal regresaba de un operativo en el que se localizaron presuntos narcolaboratorios en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos. Durante el trayecto, en el poblado de Polanco, se encontró con los estadounidenses, quienes se encontraban en la entidad impartiendo capacitación sobre el manejo de drones.

Según la versión oficial, los instructores solicitaron apoyo para trasladarse a la ciudad de Chihuahua, ya que tenían programado un vuelo la mañana del domingo, por lo que se integraron al convoy en el que viajaban autoridades estatales.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que el Gobierno Federal continúa investigando las circunstancias del caso y confirmó que, hasta el momento, se tiene conocimiento de que los ciudadanos estadounidenses “sí estaban trabajando conjuntamente” con autoridades locales, sin detallar el alcance de dicha colaboración.

Hasta ahora, ninguna autoridad mexicana o estadounidense ha confirmado oficialmente que las víctimas pertenecieran a la Agencia Central de Inteligencia (CIA); sin embargo, versiones difundidas por fuentes en Estados Unidos apuntan a esa posibilidad, lo que ha generado cuestionamientos sobre el alcance de la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Investigan posible participación de la CIA tras muerte de agentes en Chihuahua

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