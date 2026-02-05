El Estado

Identifican a expolicía municipal como el hombre ejecutado en el fraccionamiento Jacarandas

El hombre que fue ejecutado la noche del miércoles en una vivienda del fraccionamiento Jacarandas fue identificado como Rafael Serrano Ruiz, de 46 años, expolicía municipal jubilado y propietario de una empresa de seguridad privada, informaron autoridades ministeriales.

De acuerdo con las primeras investigaciones realizadas por la Unidad de Delitos contra la Vida de la Policía Ministerial, la víctima prestaba servicios de custodia a través de su compañía de seguridad.

Las indagatorias revelaron que, en fecha reciente, Serrano Ruiz había recibido amenazas de muerte por parte de su expareja sentimental. El homicidio ocurrió frente a sus dos hijos menores de edad, en el domicilio ubicado sobre el Camino Viejo a San José y Misión Diego de Alcalá.

El ataque fue reportado al número de emergencias a las 21:27 horas, acudiendo al lugar elementos de la Policía Municipal del Distrito Oriente y paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Según la carpeta de investigación, dos sujetos lo llamaron por su nombre y, al salir de la vivienda, le realizaron nueve disparos con un arma calibre 9 milímetros, para posteriormente huir del lugar.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables.

