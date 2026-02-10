Identifican a hombre ejecutado en Autódromo La Cantera; era originario de Yécora, Sonora

Martes 10 de febrero de 2026

El hombre hallado ejecutado con múltiples impactos de bala dentro de una Chevrolet Silverado en el Autódromo La Cantera fue identificado como originario de Yécora, Sonora, informó la Fiscalía durante una rueda de prensa en sus instalaciones sobre avenida Paseo Bolívar.

El licenciado Salvador Morales, encargado de la Unidad de Delitos contra la Vida, señaló que, debido al corto tiempo transcurrido desde el hallazgo, aún no se contaba con elementos concretos sobre responsables o móviles.

Agregó que la Fiscalía dispone de videograbaciones de los alrededores, las cuales forman parte de la indagatoria, y reiteró que se mantienen abiertas las diligencias para esclarecer causas y responsabilidades.

Se solicitó a la población que proporcione información que pueda ser relevante para avanzar en la investigación.