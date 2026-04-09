Identifican a hombre ejecutado en la Cantera; agresores lo esperaban desde dos puntos

Jueves 9 de abril de 2026

El hombre asesinado la tarde de ayer en la zona de la Cantera fue identificado como Gerardo L. P., de 52 años, quien viajaba a bordo de una camioneta Chevrolet Silverado gris, con placas DL-2480-A del estado de Chihuahua.

De acuerdo con los primeros reportes, dos individuos ya lo esperaban en el lugar y abrieron fuego de manera simultánea desde dos puntos distintos, utilizando armas calibre 9 milímetros. El ataque directo sorprendió a la víctima cuando intentaba ingresar al área, sin darle oportunidad de reaccionar.

Tras la agresión, se generó una fuerte movilización por parte de autoridades municipales y estatales, quienes aseguraron la zona y levantaron los indicios para continuar con las investigaciones.

Hasta el momento, no se han reportado detenciones relacionadas con el caso. Las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.