Chihuahua

23.16°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 9 de abril de 2026

Identifican a hombre ejecutado en la Cantera; agresores lo esperaban desde dos puntos

El hombre asesinado la tarde de ayer en la zona de la Cantera fue identificado como Gerardo L. P., de 52 años, quien viajaba a bordo de una camioneta Chevrolet Silverado gris, con placas DL-2480-A del estado de Chihuahua.

De acuerdo con los primeros reportes, dos individuos ya lo esperaban en el lugar y abrieron fuego de manera simultánea desde dos puntos distintos, utilizando armas calibre 9 milímetros. El ataque directo sorprendió a la víctima cuando intentaba ingresar al área, sin darle oportunidad de reaccionar.

Tras la agresión, se generó una fuerte movilización por parte de autoridades municipales y estatales, quienes aseguraron la zona y levantaron los indicios para continuar con las investigaciones.

Hasta el momento, no se han reportado detenciones relacionadas con el caso. Las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.

Chihuahua solicita integrarse a programa federal de apoyo ganadero ante cierre de exportaciones a EE.UU.

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Identifican a hombre ejecutado en la Cantera; agresores lo esperaban desde dos puntos

Cae presunto responsable de cinco robos con violencia al norte de la ciudad

China endurece medidas: prohíben a ‘influencers’ hablar de temas profesionales sin título

Zelenskyy revela operaciones de militares ucranianos contra drones Shahed en Medio Oriente
Fiscalía emite alerta para localizar a Javier Isidro Persona Esquivel en Hidalgo del Parral
Claudia Sheinbaum viajará a Barcelona para reunión internacional de gobiernos progresistas
Inicia el 13 de abril registro para ingreso a planteles de Media Superior
Marco Bonilla anticipa elección de 2027 como contraste entre proyecto regional y visión centralista
PAN formaliza toma de protesta de 217 Representantes Generales en Ciudad Juárez
Presenta Sindicatura áreas de mejora al Fideicomiso del Centro Urbano e Histórico de Chihuahua
Afinando la puntería por el deporte: Regidor Adán Galicia se suma al tiro con arco en Chihuahua

Municipios

Más Noticias

Analiza Municipio compensación por afectaciones a ejidatarios de Tabalaopa
Astronautas de Artemis II regresan hoy tras misión histórica alrededor de la Luna
Explosión e incendio en Dos Bocas reavivan preocupaciones por seguridad en la Refinería Olmeca