Identifican a hombre ejecutado frente a su familia en Cuauhtémoc

Jueves 28 de mayo de 2026

Autoridades identificaron como Juan Enrique D. V., de 33 años de edad, alias “El Changas”, al hombre que fue ejecutado a balazos cuando salía de una tienda de abarrotes en el municipio de Cuauhtémoc; durante el ataque armado también resultó lesionada su pareja sentimental.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados interceptaron a la víctima y abrieron fuego en repetidas ocasiones, privándolo de la vida en el lugar frente a su familia.

Tras el reporte al sistema de emergencias, elementos de la Policía Municipal arribaron a la escena y procedieron a acordonar el área para preservar evidencias, mientras paramédicos brindaban atención médica a la mujer herida, quien posteriormente fue trasladada a un hospital de la ciudad.

Más tarde, agentes de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente realizaron las primeras investigaciones, el levantamiento de evidencia balística y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para los procedimientos correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con este hecho violento.