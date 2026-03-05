México

Identifican a otros dos mineros hallados en fosa clandestina en Concordia, Sinaloa

Autoridades de Sinaloa confirmaron la identificación de otros dos trabajadores mineros que fueron localizados en una fosa clandestina en la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia, como parte de las investigaciones por la desaparición de empleados de una empresa minera en la región.

Los hechos se remontan al 23 de enero, cuando diez trabajadores de la empresa Vizsla Silver Corp fueron privados de la libertad por sujetos armados en el domicilio donde se hospedaban mientras laboraban en la mina. Días después, autoridades iniciaron excavaciones en un rancho de El Verde, donde fue localizado el primer cuerpo de los empleados.

Con el avance de las investigaciones, peritajes forenses permitieron identificar inicialmente a cinco de los trabajadores, y recientemente se confirmó la identidad de dos víctimas más, quienes fueron reconocidos como Javier Emilio Valdez Valenzuela y Javier Guillermo Vargas Valles, ambos guardias de seguridad de la empresa. Vargas Valles era originario de Concordia, donde su muerte generó indignación entre la comunidad.

Familiares de las víctimas expresaron su dolor por lo ocurrido. En el caso de Javier Guillermo Vargas Valles, sus allegados señalaron que se trata de un momento de “mucho dolor e impotencia, porque le han arrebatado la vida a alguien que jamás hizo daño”.

Hasta el momento tres trabajadores más permanecen sin identificación oficial, por lo que continúan en calidad de desaparecidos conforme a los procesos legales, entre ellos un empleado originario del estado de Chihuahua. Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer el caso y determinar a los responsables del crimen.

Construyen ocho canchas de futbol en Chihuahua rumbo al Mundial 2026

