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Lunes 18 de mayo de 2026

Identifican a presunto agresor de adulto mayor durante marcha de Morena en Chihuahua

Una fuerte ola de indignación se generó en redes sociales luego de que circulara un video donde se observa la agresión física contra un adulto mayor durante la marcha realizada el pasado sábado en la ciudad de Chihuahua.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Universidad, a las afueras del edificio de El Diario de Chihuahua, en medio de la movilización organizada por simpatizantes de Morena, la cual provocó afectaciones viales en la zona.

De acuerdo con denuncias difundidas por ciudadanos en redes sociales, el presunto agresor fue identificado como Daniel Ramírez Díaz, conocido como “El Rana”, cuya imagen y datos comenzaron a circular de manera masiva tras la viralización del video.

Según el testimonio del afectado, un hombre de la tercera edad, la agresión ocurrió luego de que expresó su inconformidad por el congestionamiento vehicular generado por la manifestación.

Presuntamente, Ramírez Díaz reaccionó de forma violenta y golpeó al adulto mayor. La víctima aseguró posteriormente que el ataque habría estado motivado por diferencias políticas, señalando que el agresor lo acusó de simpatizar con el Partido Acción Nacional (PAN).

El caso provocó una oleada de reclamos ciudadanos, quienes calificaron el hecho como un acto de intolerancia y exigieron que las autoridades investiguen y sancionen al responsable por las lesiones ocasionadas a una persona adulta mayor.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado sobre la presentación formal de una denuncia o posibles acciones legales derivadas de este caso.

Asimismo, usuarios señalaron que una cuenta de Facebook presuntamente vinculada al señalado fue cerrada o bloqueada poco después de que se difundiera su identidad.

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