Lunes 9 de febrero de 2026

Identifican a tres geólogos entre los mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa

Las autoridades confirmaron la identidad de tres geólogos que formaban parte del grupo de 10 mineros desaparecidos el pasado 23 de enero en el municipio de Concordia, Sinaloa. Se trata de José Manuel Castañeda Hernández, Ignacio Aurelio Salazar Flores y José Ángel Hernández Vélez, quienes laboraban para la empresa canadiense Vizsla Silver.

La identificación se logró tras el hallazgo de una fosa clandestina en la localidad de El Verde, como parte de las acciones de búsqueda relacionadas con el caso.

La Unidad Académica de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) confirmó el fallecimiento de Ignacio Aurelio Salazar Flores y expresó sus condolencias a sus familiares mediante un mensaje difundido en redes sociales.

“Expresamos nuestro acompañamiento y nuestras más sinceras condolencias a la señora Dayanara Nataly, a su hijo, así como a familiares y amigos”, señaló la institución.

Por su parte, la senadora zacatecana Geovanna Bañuelos lamentó el fallecimiento de José Ángel Hernández Vélez, originario del municipio de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas.

“Ninguna familia debería vivir la angustia de una desaparición ni el dolor de una pérdida así”, escribió la legisladora en su cuenta de X.

Los mineros fueron privados de la libertad el 23 de enero, cuando un grupo armado irrumpió en el campamento La Clementina, ubicado en la comunidad de Pánuco, donde se encontraban laborando. Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero del resto de los trabajadores desaparecidos.

Abren registro para el programa “Mi Beca Chihuahua Competitividad 2026”

