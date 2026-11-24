Martes 24 de noviembre de 2026

Autoridades identificaron a una de las dos personas localizadas sin vida durante la noche del lunes sobre la carretera vía corta de Parral a Chihuahua. Se trata de Lester Camilo P. S., de 26 años de edad, originario del municipio de Guadalupe y Calvo.

El hallazgo se registró a la altura del kilómetro 162+700, donde fueron encontrados los cuerpos de dos hombres con múltiples heridas producidas por proyectiles de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

De acuerdo con los primeros reportes, las características de las lesiones apuntan a un posible ataque directo, aunque las autoridades continúan con las investigaciones para establecer las circunstancias del doble homicidio.

La segunda víctima permanece sin identificar. Se trata de un hombre de entre 30 y 35 años de edad, complexión robusta, tez morena, aproximadamente 1.70 metros de estatura, cabello corto y oscuro, además de barba y bigote.

Al momento de su localización vestía short azul, playera negra y calcetines negros, características que podrían contribuir a establecer su identidad.

Tras el hallazgo, elementos de seguridad acordonaron el tramo carretero para permitir las labores de los peritos, quienes realizaron el levantamiento de indicios y evidencias balísticas.

Posteriormente, ambos cuerpos fueron trasladados al anfiteatro de Parral para practicarles la necropsia de ley y continuar con los procedimientos de identificación.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil del crimen. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de quienes participaron en el doble homicidio.