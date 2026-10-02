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Lunes 26 de octubre de 2026

Identifican como conocido embalsamador a hombre asesinado junto al río Chuvíscar

Autoridades identificaron como Isaac M. R., de 42 años, al hombre localizado sin vida y con heridas de arma de fuego a orillas del río Chuvíscar; la víctima era un conocido embalsamador con varios años de trayectoria en el sector funerario de la capital.

El cuerpo fue localizado en las inmediaciones de la calle Ejido Rancho de Enmedio, en el Ejido El Mimbre. La confirmación de su identidad generó consternación entre familiares, amigos y trabajadores del gremio funerario.

De acuerdo con los primeros reportes periciales, Isaac presentaba diversas heridas producidas por proyectil de arma de fuego, principalmente en la cabeza. En el lugar se reportaron indicios relacionados con un arma calibre 9 milímetros.

Las primeras investigaciones apuntan a que el hombre pudo haber sido privado de la vida en otro sitio y posteriormente abandonado en las inmediaciones del río; esta hipótesis deberá ser confirmada conforme avancen las indagatorias.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la carpeta de investigación para establecer el móvil del homicidio, reconstruir las últimas actividades de la víctima e identificar a quien o quienes resulten responsables.

Presenta Fiscalía General del Estado avances en el combate a la impunidad durante la Mesa de Seguridad

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