Identifican de manera preliminar a mujer hallada en fosa clandestina en Juárez

Jueves 15 de octubre de 2026

Ciudad Juárez.- La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) registra avances en la investigación por el homicidio de una mujer cuyos restos fueron encontrados sepultados clandestinamente en un terreno de la colonia Valle Dorado.

De manera extraoficial, la víctima fue identificada con las iniciales Y. G. Ll., de 22 años, quien contaba con reporte de ausencia desde enero de 2025 y había sido vista por última vez en la colonia Finca Bonita.

Los restos, que se encontraban en reducción esquelética, fueron localizados la tarde del martes durante un rastreo realizado por elementos de la Agencia Estatal de Investigación en un predio ubicado en el cruce de las calles Tamaulipas y Veracruz, cerca de la carretera Panamericana.

Como parte de las investigaciones, las autoridades mantienen a un hombre en calidad de presentado, quien es investigado para determinar si tuvo alguna participación en la muerte de la joven.

La representación social continúa con las diligencias periciales y ministeriales para confirmar oficialmente la identidad de la víctima, determinar la causa de muerte y esclarecer las circunstancias del homicidio.

De acuerdo con información relacionada con la investigación, la joven también habría estado vinculada con las indagatorias de otro homicidio de una mujer ocurrido en 2023.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado sobre personas formalmente detenidas o imputadas por este crimen.