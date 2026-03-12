Identifican restos de hijo del empresario de “El Rey del Cabrito” desaparecido desde 2015

Jueves 12 de marzo de 2026

Tras más de una década de búsqueda, autoridades lograron identificar los restos de Javier Alejandro Martínez Váldez, hijo del propietario de la cadena de restaurantes El Rey del Cabrito, quien había sido reportado como desaparecido en 2015.

El joven desapareció en la ciudad de Saltillo; sin embargo, sus restos fueron localizados en una fosa común en Nuevo León. De acuerdo con las investigaciones, falleció a causa de un accidente automovilístico, pero en ese momento no fue posible identificarlo debido a que no portaba documentos personales ni de la motocicleta que conducía.

La identificación fue posible once años después gracias al intercambio de información entre la Fiscalía General del Estado de Coahuila y la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, lo que permitió comparar perfiles genéticos registrados en bases de datos de personas desaparecidas.

Según los registros oficiales, tras el accidente únicamente quedaron resguardados sus datos genéticos en el sistema, lo que años más tarde permitió confirmar su identidad.

La hermana del joven confirmó el hallazgo y expresó que la familia finalmente podrá darle sepultura junto a su madre, lo que les permitirá cerrar un ciclo tras años de incertidumbre sobre su paradero.